Reliquie S.Timoteo partono verso Roma

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 GEN - "Accogliendo le reliquie di San Timoteo a Roma, Papa Francesco invita a vivere quotidianamente la parola di Dio e di renderci attenti. La parola ci edifica e ci fa popolo perché rispetta la nostra identità, unicità e ci mette in comunione". Così il Vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca durante la preghiera nella Cattedrale di Termoli che ha salutato la partenza delle reliquie del santo, discepolo dell'apostolo Paolo, verso Roma con meta la Basilica di San Paolo fuori le mura. Per la comunità di Termoli e del Basso Molise si tratta di un evento storico: le spoglie arriveranno nel pomeriggio a Roma. "E' un avvenimento di grande importanza - spiegano dalla Diocesi - in quanto San Timoteo era il figlio prediletto dell'apostolo Paolo nella cui Basilica resteranno le spoglie. E' una sorta di incontro dopo secoli". Le reliquie resteranno a Roma fino al 26 gennaio: saranno trasferite a San Pietro in Vaticano dove alle 10 ci sarà la celebrazione del Santo Padre e poi rientreranno a Termoli.