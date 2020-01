Clima, giornata di studio a Capracotta

(ANSA) - CAPRACOTTA (ISERNIA), 14 GEN - Una giornata di studio e di curiosità in campo meteorologico con esperti del settore.

'Adriatico e Tirreno: le caratteristiche del clima e dell'impatto dei cambiamenti climatici in montagna': è il tema della tavola rotonda in programma sabato 18 gennaio, alle 16.30, a Capracotta. Si parlerà delle caratteristiche di Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Umbria e di 'Capracotta e le sue nevicate'. Conclusioni affidate al Ten. Col. Guido Guidi del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. "L'evento - spiega il sindaco Candido Paglione - ha anche un obiettivo informativo e formativo in materia di sicurezza, per avviare un processo virtuoso sulle conoscenze climatiche e le peculiarità di alcune regioni italiane. Cercare di capire e dare risposte con evidenze scientifiche oggettive alle preoccupazioni delle popolazioni sugli effetti che produrranno i cambiamenti climatici in atto nel pianeta è un dovere di chi oggi ha la responsabilità di amministrare le istituzioni locali". (ANSA).