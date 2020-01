Neve: Capracotta, in tanti per fondo

(ANSA) - CAPRACOTTA (ISERNIA), 5 gen - Temperature rigide, meno 2, tanta gente ma poca neve a Capracotta (Isernia) dove sono, comunque, aperte le piste per lo sci di fondo a Prato Gentile.

Molti i turisti che hanno scelto di trascorrere l'ultimo weekend festivo nel centro molisano a oltre 1400 metri slm.

Ieri, a Prato Gentile, disputate anche due gare. Per l'impianto di risalita, a Monte Capraro, ancora tutto bloccato ormai da tre anni. Non può essere aperto perché sono necessari alcuni lavori per la messa in sicurezza e per i quali è necessario uno stanziamento della Regione. Chiusi anche gli impianti di Campitello Matese dove la neve tarda ad arrivare.