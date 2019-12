Droga, forzato posto blocco, un arresto

(ANSA) - ISERNIA, 31 DIC - Forzano un posto di blocco dei carabinieri a Isernia: un giovane arrestato e un altro denunciato per spaccio di droga. I due non si erano fermati all'alt per controlli su strada, da qui un inseguimento e una perquisizione: nell'auto erano nascosti 85 grammi marijuana.

Trovati e sequestrati anche 400 euro in contanti e un bilancino di precisione trovato in casa del giovane arrestato. (ANSA).