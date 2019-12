Medicine dal Molise a emigrati Venezuela

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 DIC - Sono arrivate in Venezuela le medicine inviate dai volontari dell'associazione 'Giuseppe Tedeschi' e 'Comitato Molise pro Venezuela' destinate alle famiglie di origine molisana. Lo conferma con un messaggio inviato alle onlus, Giovanni Lastoria, medico di Maracay con padre originario di Civitanova del Sannio (Isernia) e madre di Toro (Campobasso), che da anni assiste e cura in condizioni di estrema difficoltà tante persone malate e povere in Venezuela.

"In questi giorni - ha scritto - farò la selezione, classificazione e la distribuzione alle famiglie molisane bisognose. Metterò tutto il mio impegno e dedizione per far arrivare questi medicinali ai compaesani che soffrono di malattia cronica". "Il suo esempio - commentano i volontari - illumini la strada da percorrere nel nuovo anno in modo da moltiplicare i gesti di solidarietà, accoglienza umanitaria e aiuto promosso da alcune comunità locali e si faccia tutti insieme un passo avanti in direzione dell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa". (ANSA).