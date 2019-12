Scomparsa in porto,sommozzatori a lavoro

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 DIC - Stanno scandagliando i fondali del porto di Termoli, all'altezza dell'imbarco per le Isole Tremiti (Foggia) i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che da tre giorni sono impegnati nelle ricerche di Victorine Bucci, 42 anni, originaria del Ciad e residente a Larino (Campobasso).

I sub dopo aver controllato il molo sud e la zona del porto turistico, si sono spostati oggi verso il molo di nord-est dove sono tuttora. Le tracce della donna si sono perse all'alba del 18 dicembre a Termoli dove si era fermata per la notte. Fino a questo momento non c'è stato nessun esito nelle numerose ricerche tuttora in corso in porto a Termoli, a Larino (Campobasso) e nel territorio circostante.