Fca, sindaco Termoli, ora rilancio

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 20 DIC - "Apprendo con soddisfazione le notizie che arrivano dalla Fiat. Prima l'accordo tra Fca e Psa, ora le nuove produzioni dei motori Fire Fly nelle versioni ibrida e aspirato, una volta adeguate le linee produttive". Così il sindaco di Termoli Francesco Roberti sull'allestimento, dal 27 gennaio 2020, delle nuove linee in Fca a Termoli per l'assemblaggio dei nuovi propulsori. "C'è un nuovo futuro che attende lo stabilimento termolese, un futuro roseo e per il quale si spera arrivino anche nuove assunzioni per far fronte alla richiesta di nuovi motori - prosegue - Sembra arrivato il momento di voltare pagina, lo stabilimento rappresenta il più grande indotto all'interno del nucleo industriale della Valle del Biferno. Uno stabilimento dal quale la città adriatica non può più prescindere". Con le nuove produzioni c'è anche fiducia per lo stop della Cig che, negli ultimi dodici mesi, ha interessato il personale.