Da Miur 1 milione a Conservatorio Perosi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 DIC - Quasi un milione di euro dal ministero dell'Università e della Ricerca al Conservatorio 'Lorenzo Perosi' di Campobasso per avviare la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell'immobile. Un traguardo importante per il 'Perosi' che con 108 docenti e circa 600 allievi si conferma punto di riferimento importante per la crescita culturale e musicale sul territorio. "La graduatoria stilata dal Miur - si legge in una nota - ci vede primi, premiando l'attento e scrupoloso lavoro del Maestro Lelio Di Tullio e del Presidente Eliodoro Giordano. Il cospicuo finanziamento consentirà a tutto il personale, ai docenti e agli allievi di fruire di spazi più consoni e più sicuri". "Dopo il risultato dell'aumento del contributo al Conservatorio da parte della Regione Molise - commenta Giordano - il riconoscimento del Ministero è un ottimo risultato per la struttura, che mi onoro di rappresentare, e per l'intero Molise".