Intesa Unimol,Un. Basso Biferno,Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 DIC - Protocollo d'intesa tra Università degli Studi del Molise, Unione dei Comuni del Basso Biferno e Comune di Termoli per la formazione dei dipendenti degli enti pubblici locali. L'accordo è stato siglato oggi a Termoli dal rettore dell'Unimol Luca Brunese con il Presidente dell'Unione Raffaele Primiani ed il primo cittadino della città adriatica Francesco Roberti. "Il primo passo è il rapporto con gli enti locali - dichiara il rettore -. Noi teniamo molto alla collaborazione con le varie istituzioni del territorio. Ci è sembrato opportuno pensare ad un accordo specifico che riguarda in questo caso Termoli, questa zona della Regione Molise e anche i comuni ed i territori limitrofi. Ci è sembrato un modo buono per partire con il piede giusto e, quindi, un accordo quadro che ci consente di fare delle iniziative inerenti la formazione. In realtà rappresenta uno degli aspetti, delle mission dell'Università, non l'unico".