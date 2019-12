Boccia, trovare soluzione per Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - "Se lo Stato ha perso, evidentemente quei provvedimenti erano sbagliati". Così il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, oggi a Campobasso dove ha incontrato il Presidente della Regione Donato Toma (centrodestra) e i componenti l'Esecutivo, parlando della recente decisione della Corte Costituzionale che ha dato ragione al Molise dichiarando l'illegittimità della norma che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e quella di Commissario ad Acta per la sanità. "Penso che sia arrivato il momento di trovare una soluzione anche per la Regione Molise - ha aggiunto - nel rispetto rigoroso delle leggi vigenti e costituzionali. Credo che a margine del lavoro complesso che sta facendo il ministro Speranza che lo ha portato a trovare un accordo sul Patto per la salute, si possano trovare meccanismi che consentano allo Stato di recuperare rispetto al passo falso fatto con la legge che è stata impugnata davanti alla Consulta".