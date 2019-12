Avvistato lupo a Difesa Grande Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 14 DIC - Avvistato un lupo in Contrada Difesa Grande a Termoli. La segnalazione è di un residente di via dei Mandorli secondo cui, intorno alle 23 di ieri, rientrando a casa ha visto l'animale aggirarsi vicino l'abitato. Le strade sono state subito interessate da una serie di pattugliamenti dell'Anpana di Termoli. I volontari dell'associazione proprio nei giorni scorsi hanno avviato un servizio di monitoraggio ambientale del territorio. Gli stessi torneranno a Difesa Grande per altri monitoraggi ma invitano la popolazione a segnalare ulteriori avvistamenti e a non aggredire il lupo. (ANSA).