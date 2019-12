Toma, chieste deroghe a Decreto Balduzzi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 DIC - "Il Molise, assieme alla Calabria, ma la cosa è stata condivisa da tutte le Regioni, ha chiesto alla Conferenza delle Regioni di chiedere al Governo deroghe al Decreto Balduzzi, Dm 70/2015, per ottenere il Dea di I livello e la revisione di alcuni parametri. Tutto ciò in accordo con l'Agenas". Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma a margine del Consiglio regionale molisano, in corso a Campobasso, dedicato proprio alla sanità. Toma ha riferito dell'esito della Commissione sanità della Conferenza alla quale ha partecipato in diretta da Campobasso.