Natale: Cavaliere, Molise incanta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 9 DIC - "Un Molise bello, che non si arrende dinanzi alle tante difficoltà e si avvicina al Natale con l'ottimismo e la voglia di valorizzare tradizioni e territorio, un Molise che non fugge, ma al contrario incanta e attrae visitatori da ogni parte del Paese". Così l'assessore regionale Nicola Cavaliere commenta le varie iniziative messe in campo nei paesi della regione per celebrare il Natale.

L'esponente dell'Esecutivo si sofferma, in particolare, sull'originale albero all'uncinetto realizzato a Trivento (Campobasso) "che ha conquistato i media nazionali e internazionali" e sulla novità di Campomarino (Campobasso) "con lo splendido albero di luci". "Il primo - afferma - divenuto ormai una vera e propria star del web, quest'anno può vantare ben trentasei 'gemelli' sparsi in tutta Italia, il secondo accompagna invece la storica tradizione della mostra di presepi, creazioni artistiche e innovative che coinvolgono tutte le contrade della cittadina costiera". (ANSA).