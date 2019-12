Natale, luci con titoli canzoni Bongusto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 DIC - Eventi culturali, enogastronomici, musicali e un tributo alla memoria di Fred Bongusto, originario di Campobasso, scomparso a novembre. Da oggi nel capoluogo molisano il cartellone 'Natale 2019' promosso dal Comune. "La città è pronta per vivere un'atmosfera di festa - ha detto il sindaco Roberto Gravina - frutto dell'ampia collaborazione messa in essere dalle strutture del Commercio e della Cultura che operando insieme sono riuscite a mettere in rete iniziative".

Dal 22 dicembre al primo gennaio parcheggi gratuiti negli stalli a pagamento. "Abbiamo programmato eventi con la collaborazione di partner istituzionali - ha aggiunto l'assessore Paola Felice - Conservatorio di musica, Amici della Musica, Museo dei Misteri, Associazione Crociati e Trinitari, Bibliomediateca comunale, Convitto Mario Pagano, coro dell'Università del Molise. La città ricorderà Fred Bongusto con eventi a lui dedicati e con l'illuminazione di alcune strade del centro storico fatta con i titoli di sue celebri canzoni".