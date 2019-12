Toma a Bruxelles, tre giorni di impegni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 5 DIC - Con la partecipazione alla 137/a sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, che è iniziata ieri pomeriggio e si è chiusa nella mattinata di oggi, si è conclusa la "tre giorni" di impegni istituzionali per il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Ieri c'è stato il dibattito sullo stato dell'Unione con il punto di vista di Regioni e città. Sono intervenuti Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comitato europeo delle regioni, e David Maria Sassoli, presidente del Parlamento europeo. All'attenzione dell'Assemblea, poi, la cerimonia per il 25/o anniversario del Comitato europeo delle Regioni. Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, nonché responsabile per il Green Deal europeo, ha aperto i lavori di questa mattina relazionando sul Green Deal. A seguire, la discussione sul Pilastro europeo dei diritti sociali, su cui è intervenuto Nicolas Schmit, commissario europeo per l'Occupazione.