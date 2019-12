Sanità: Tartaglione (Fi), bene Consulta su Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 DIC - "La Consulta ha detto no al piano di chi voleva governare dall'alto la sanità molisana contro il volere degli elettori, bocciando la norma del governo che sanciva l'incompatibilità tra la figura del presidente di Regione e quella del Commissario ad acta. Oggi la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del governatore, Donato Toma, sancendo quindi il primato della democrazia. Forza Italia ha condiviso sin dall'inizio questa importante battaglia, speriamo si apra ora una fase nuova per la sanità molisana". Lo dichiara, in una nota, l'onorevole e coordinatrice di Fi in Molise Annaelsa Tartaglione. (ANSA).