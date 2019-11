Gam, ok da Ministero, altri 12 mesi Cigs

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - Via libera dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla concessione di ulteriori 12 mesi (4 novembre 2020) di cassa integrazione straordinaria in favore dei dipendenti della Gam di Bojano (Campobasso). "La positiva conclusione della procedura - ha commentato il governatore, Donato Toma, sottolineando la piena soddisfazione per l'avvenuto sostegno al reddito di 220 famiglie di lavoratori - consente di sviluppare "con rinnovata determinazione tutte le azioni già avviate dall'Esecutivo regionale per il salvataggio dei livelli occupazionali e per il rilancio della filiera avicola in un territorio particolarmente vocato allo sviluppo di tali attività imprenditoriali".