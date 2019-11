Sciopero clima, in 300 a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 NOV - "Cambiamo il sistema non il pianeta", "Non c'è più tempo", "Ci avete rotto i polmoni".

Sono solo alcuni degli slogan urlati questa mattina a Termoli dagli studenti delle scuole superiori che hanno preso parte allo sciopero per il clima organizzato da Fridays for future di Termoli con il supporto dei "Discoli del Sinarca" ed altre associazioni del territorio. Circa 300 i giovani che hanno sfilato in corteo per le strade del centro cittadino per poi radunarsi in Piazza Monumento dove tra musica e slogan non è mancato un flash-mob con tutti i cartelloni e manifesti realizzati per la manifestazione. (ANSA).