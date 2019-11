Progetto per 3mila ettari di mandorleti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 NOV - Ci sono anche aziende molisane al 'Villaggio Coldiretti' aperto oggi a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Nel segno dell'agroalimentare di qualità gli espositori molisani hanno portato pasta, biscotti, prodotti da forno anche a base di canapa. "Un'occasione di notevole visibilità per il nostro Molise - fa sapere la Coldiretti regionale - che ha suscitato anche l'interesse di compratori italiani ed esteri. Nello specifico, nel padiglione Ice, l'imprenditore Claudio Papa della 'Nutfruit Italia' di Monteroduni (Isernia), ha illustrato ai numerosi compratori il progetto aziendale che prevede l'impianto di mandorleti in varie aree del Paese mentre in Molise si stima di destinare a tale coltivazione circa 3 mila ettari. La produzione nazionale è ben al di sotto della richiesta - osserva l'organizzazione degli agricoltori - circostanza che spinge all'importazione dall'estero, in larga parte dalla California".