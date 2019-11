Sisma Albania: P.Civile Molise attiva

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 NOV - Da ieri a Durazzo sono all'opera i 35 volontari della Protezione civile del Molise, coordinati sul posto dal funzionario della Protezione civile regionale Angelo Del Gesso, esperto in materia di soccorsi alle popolazioni colpite da terremoti. Il campo del Molise è stato allestito sul porto ed è utilizzato dai soccorritori del Molise, Puglia e dell'Esercito. "La scossa di ieri, di magnitudo 5.2 con epicentro nel mare - spiega Del Gesso all'ANSA - forse ha danneggiato qualche punto della banchina. Insieme alla Puglia stiamo dando una mano al campo allestito presso il campo sportivo di Durazzo per gli sfollati. La parte della città danneggiata è solo la zona vecchia, quella nuova non ha subito danni".