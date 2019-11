Scuole sicure, Isernia aderisce a bando

(ANSA) - ISERNIA, 27 NOV - Il Comune di Isernia ha aderito al bando del MIUR per ottenere fondi da utilizzare "nelle indagini diagnostiche e strutturali su solai e controsoffitti di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico". A renderlo noto è all'assessore all'istruzione, Sonia De Toma: lo stanziamento statale complessivo è di 65,9 milioni di euro, 40 dei quali sono relativi all'annualità 2020 e destinati alle verifiche, mentre i restanti 25,9 milioni di euro sono destinati per interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle diagnostiche sui solai e sui controsoffitti. Gli istituti cui saranno destinati i fondi sono la scuola primaria e dell'infanzia "Giovanni XXIII" di via Moro, la primaria "Giovanni XXIII" di via Umbria e la primaria "San Giovanni Bosco". "Per ciascuno dei tre edifici - ha spiegato De Toma - è previsto un finanziamento dell'importo massimo di 7.000 euro, come disposto dal Decreto Ministeriale n. 784 del 2019. I finanziamenti saranno stabiliti dopo la selezione automatica delle istanze".(ANSA).