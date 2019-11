Violenza donne: Toma, 'serve un deciso cambio di passo' (2)

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il governatore del Molise, Donato Toma, ha ricordato le azioni poste in essere dalla Regione a tutela delle vittime, dei loro figli e per la prevenzione del fenomeno. È stata costituita la Rete antiviolenza, sono operativi tre Centri antiviolenza, a Campobasso, dove ha sede anche la Casa rifugio, a Termoli (Campobasso) e a Isernia. Oltre alla Casa rifugio e ai tre Centri antiviolenza, sono in corso di attivazione anche quattro Sportelli di ascolto negli Ambiti territoriali ad oggi sprovvisti di servizi: Agnone, Venafro, Riccia-Bojano e Larino.

Inoltre, sono state recepite dalla Giunta regionale le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. "Purtroppo - osserva Toma - frequenti episodi di cronaca evidenziano che il fenomeno della violenza di genere è tutt'altro che in fase di regressione, nonostante le leggi tutelino le vittime della violenza e massicce campagne di informazione sensibilizzino l'opinione pubblica. Contro ciò dobbiamo continuare a lottare, è il modo migliore per celebrare la ricorrenza e dare un senso ad essa, al netto di enfasi e retorica". (ANSA).