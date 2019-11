M5s:Ortis, territori? Decidano attivisti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 NOV - "Sì a Stati Generali, nella consapevolezza dell'opportunità di una rifondazione del M5s nei propri processi decisionali. Una necessità sentita da più parti e accompagnata dalla volontà di definire una volta per tutte la nostra visione per il futuro dell'Italia". Lo afferma il senatore M5s Fabrizio Ortis. Aggiunge: "Viviamo certamente una fase di transizione, siamo al lavoro per raccogliere le migliori idee volte a ridisegnare un grande progetto per il futuro. Vanno recuperati alcuni aspetti caratterizzanti: in 10 anni vissuti con l'acceleratore a tavoletta - spiega - qualcosa può essere sfuggito, ma le conquiste di questi primi 18 mesi di governo, il reddito cittadinanza, abolizione vitalizi e taglio parlamentari, hanno già fatto storia. Ora vogliamo prefiggerci nuovi ambiziosi obiettivi. Per farlo, abbiamo fatto scegliere alla Rete com'è nel nostro Dna e come già fatto per altri snodi cruciali, dal contratto di governo all'alleanza col Pd o caso Diciotti, all'insegna della democrazia più pura".