Campobasso, arriva il 'Baby pit stop'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 NOV - Un ambiente protetto, al centro della città, facilmente raggiungibile, in cui i neo genitori potranno sentirsi a loro agio nel provvedere al cambio del pannolino e all'allattamento del loro bambino. A Campobasso, grazie a un progetto dell'Unicef e del Comune, sarà allestito nell'atrio interno al piano terra di Palazzo San Giorgio il 'Baby Pit Stop' (Bps). L'inaugurazione domani, mercoledì 20 novembre, alle 18 nell'ambito delle iniziative per il trentennale della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Un modo - osserva il sindaco Roberto Gravina - per essere vicini alle nuove famiglie, anche in un'ottica di prevenzione del disagio e della solitudine in cui a volte si trovano le nuove generazioni e un segnale di attenzione nei confronti dei diritti dei più piccoli". (ANSA).