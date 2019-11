Un albero per ogni nato a Montenero

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO), 10 NOV - Messe a dimora oltre 50 piante a Montenero di Bisaccia con la manifestazione "Un albero per ogni nato", presenti molte famiglie con bambini nel 2018. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione "La bottega degli Incanti", Legambiente e il Vivaio Forestale di Petacciato (Campobasso), si è tenuto in un'area nei pressi della rotonda del Santuario della Madonna di Bisaccia. Platani, ginepri, querce, ippocastani, pini e altre varietà di alberi e arbusti faranno da oggi bella mostra nell'area prescelta, dinanzi al Santuario. Ogni arbusto ha preso il nome di un neonato dello scorso anno. "Abbiamo proposto questa iniziativa prendendo spunto dalla Legge n. 10 del 2013 - ha spiegato Michela Tommasetti, dell'associazione La Bottega degli Incanti - per promuovere la piantumazione di nuovi alberi, ma anche per invogliare a riflettere sulle più ampie questioni ambientali, che oggi più che mai richiedono l'impegno di tutti".(ANSA).