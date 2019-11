Mondiali balli latini,oro a 6 termolesi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 NOV - Sono partiti pieni di speranza dopo molti allenamenti e sono tornati campioni del mondo con uno spettacolo dal titolo "I rifugiati dalla guerra".

Sono i sei ballerini dell'Asd "Emozioni Latine" di Termoli, protagonisti ai Campionati del mondo di Latin Show disputati a Sarajevo nel fine settimana. Rientrati ieri in città, sono emozionati e quasi increduli del risultato ottenuto. Loro sono: Arianna Zizzari, Miriam Infusino Errico , Miriam Marcovecchio, Angela Lorito e Marco Collini. Il gruppo di giovani, dai 16 ai 26 anni, coordinati dai maestri Cristian Falcone e Maria Clelia Carota, si è aggiudicato la medaglia d’oro ai mondiali di danza Latina, in Bosnia. I sei hanno superato 16 gruppi di sfidanti in semifinale, aggiudicandosi poi il podio. Grande la soddisfazione degli atleti e dei maestri che hanno realizzato un sogno dopo tanto lavoro e tanto sacrificio.

“Siamo orgogliosi di aver portato questa medaglia in Italia - dichiarano Cristian Falcone e MariaClelia Carota”.