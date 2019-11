Niaf2019,in 1200 per Molise a Washington

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 NOV - In 1200 per l'incontro di gala a Washington al Niaf 2019 con protagonista il Molise, regione d'onore dell'evento che prevede scambi turistico-culturali e commerciali. Tema centrale la cultura molisana, con tutte le sue eccellenze enogastronomiche, artigianali, paesaggistiche e valoriali. Arredamento rigidamente ispirato al Molise, con poster, brochure, schermi giganti sui quali sono stati proiettati video, foto e loghi del territorio e delle aziende molisane che hanno partecipato a Expo Italiana.

"Gli Stati Uniti d'America hanno fatto tantissimo per i molisani. La vostra forte democrazia ha consentito ai nostri corregionali emigrati condizioni di uguaglianza al pari di ogni cittadino americano ed essi hanno saputo meritarsi la fiducia di questo Paese distinguendosi per onestà, laboriosità, rispetto delle leggi", ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, in un passo del suo discorso.Premiati personaggi del mondo dell'imprenditoria italiana e italoamericana, che si sono particolarmente distinti nella loro attività. Encomio speciale alla Regione Molise con la proiezione di un video promozionale e il saluto del governatore Toma dal palco d'onore. (ANSA).