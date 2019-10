Ok Commissione studio Sistema sanitario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 OTT - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato la proposta di legge che istituisce la Commissione consiliare, a carattere temporaneo, di studio sull'organizzazione del Servizio sanitario regionale (Ssr). Il nuovo organismo, che resterà in carica due mesi con possibilità di proroga per altri trenta giorni, avrà il compito di svolgere attività di consultazione, confronto e ascolto con gli enti e i soggetti operanti nell'ambito del Ssr o portatori di interessi collettivi. La Commissione, inoltre, tenendo conto delle informazioni acquisite, potrà formulare, mediante apposite relazioni all'Assemblea, osservazioni e valutazioni in materia di organizzazione del Ssr, anche in considerazione dell'imminente approvazione del Piano operativo sanitario 2019-2021. (ANSA).