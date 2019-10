Gennaro Sosto nominato commissario Asrem

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 OTT - Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha nominato l'ex direttore generale Gennaro Sosto commissario dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) come provvedimento in attesa della nomina del nuovo vertice aziendale. Il governatore ha chiesto al suo omologo della Campania, Vincenzo De Luca, di avere ancora per qualche giorno il dirigente, ora a capo dell'Azienda sanitaria Napoli 3. La notizia è stata anticipata ieri dal presidente della Regione Campania nel corso dell'inaugurazione a Sorrento (Napoli) del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale 'Santa Maria della Misericordia'. "Sosto - ha detto De Luca - è uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto modo di selezionare tramite la commissione ad hoc. Devo dire che il presidente della Regione da cui proviene non più tardi di una settimana fa ci ha chiesto di averlo ancora qualche giorno. Questo conferma che abbiamo impegnato una persona di grande competenza, di grande qualità professionale e umana".(ANSA).