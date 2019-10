Scuola-lavoro, studenti su nave Grimaldi

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 28 OTT - Un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico "Boccardi - Tiberio" sulla Cruise Barcelona della flotta Grimaldi nell'ambito del percorso di Pcto, ex alternanza scuola lavoro. I 65 giovani hanno avuto modo di conoscere e sperimentare, affiancati dai tutor della compagnia di navigazione, l'organizzazione e il lavoro di bordo durante la traversata da Civitavecchia a Barcellona e ritorno.

Nella traversata di andata, divisi in gruppo, i 25 alunni della IV dell'indirizzo Capitani del Nautico hanno seguito i passeggeri che salivano a bordo dei propri mezzi (camion, auto o camper) e le operazioni svolte nella reception della nave. I ragazzi dell'indirizzo Macchinisti hanno visto da vicino il funzionamento della sala macchine e del ponte di comando, mentre i 40 studenti della III A e della IV A e B con indirizzo Turismo si sono occupati dell'accoglienza dei passeggeri. Quaranta sono state le ore di navigazione per uno stage che si è svolto dal 19 al 22 ottobre.