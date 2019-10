Salvo da crollo 'Jovine', si laurea

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA (CAMPOBASSO), 28 OTT - Salvato dalle macerie della scuola "Jovine" di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002, si laurea in ingegneria informatica: si tratta di Pompeo Barbieri, campione di nuoto paralimpico, giovane riuscito con grande forza e coraggio a raggiungere traguardi importanti nella vita nonostante il dramma vissuto sulla propria pelle. Oggi, circondato dalla sua famiglia, parenti ed amici, ha discusso la tesi all'Università di Ancona. Presente anche Luigi Barbieri, ex sindaco del paese e zio di Pompeo che, su Facebook, scrive: "Pompeo sei grande. Sei un esempio per tutti noi". Lo scorso 7 ottobre, si è laureata all'Università Lumsa di Roma, Veronica D'Asenzo, anch'essa salvata nel crollo della scuola elementare del paese, dopo ore vissute intrappolata sotto i massi. Lei ha scelto di diventare insegnante.