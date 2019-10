Occhionero lascia Leu per Iv

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Ho scelto di aderire a ItaliaViva perché mi riconosco in un progetto che guarda al futuro, alla crescita del Paese e dei suoi territori, che parte da dichiarazioni di identità forti, come il femminismo e l'ambientalismo, il merito e l'equità, e ha il coraggio di declinarle nei programmi e negli stessi organismi di partito". Così la deputata molisana Giuseppina Occhionero annunciando la sua adesione al gruppo parlamentare di Italia Viva. ''Un progetto coerente con la mia idea di fare politica, con i miei valori, che punta sulle donne e che permette di dare centralità anche al territorio che rappresento, troppo spesso dimenticato.

Con Italia Viva sono consapevole di essere parte di una squadra coesa, capace di impegnarsi per allargare la partecipazione agli amministratori locali. Ringrazio donne e uomini di Leu, ma devo ammettere che non siamo riusciti a vincere la sfida di divenire un gruppo politico realmente unitario e capace di affrontare le sfide dell'oggi e del futuro".