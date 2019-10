Cinque denunciati per stalking a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 21 OTT - Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato cinque persone, due donne e tre uomini, responsabili di stalking. Un primo caso riguarda una coppia di coniugi con vittima l'ex moglie dell'uomo: la donna inviava, tramite social network, messaggi ingiuriosi e inveiva contro di lei e i figli ogni volta che li incontrava per strada. L'uomo invece minacciava ripetutamente l'ex moglie anche quando questa era al lavoro. Il secondo caso riguarda una 50enne che inviava ripetuti messaggi sull'utenza della vittima, attuale fidanzata del suo ex compagno, contenenti insulti e minacce. Un terzo caso riguarda un 31enne che non si rassegnava alla conclusione di una storia d'amore con una donna, telefonandole ripetutamente, seguendola, introducendosi nella sua abitazione e minacciando di sottoporla a riti voodoo. L'ultimo caso riguarda le offese e le minacce reiterate da parte di un vicino di casa di 30 anni che esasperavano due coniugi, residenti nel centro storico di Isernia, i quali si sono rivolti alla polizia.(ANSA).