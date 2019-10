Protezione civile, vertice in Prefettura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 OTT - Nell'ambito delle iniziative in programma per la prima edizione della "Settimana nazionale della protezione civile" il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico ha convocato, per domani 16 ottobre alle 10, una riunione per discutere degli obiettivi cui deve tendere, anche in un'ottica di prevenzione, la gestione delle emergenze nei territori, in particolare il tema della pianificazione, alla luce del nuovo Codice della Protezione civile. All'incontro sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Istituzioni e gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile a livello provinciale: Regione, Comuni, Forze di polizia territoriali, Vigili del Fuoco, Comando Militare dell'Esercito, Asrem, 118, Croce Rossa, Soccorso Alpino. Un intervento sulla tematica sarà tenuto anche dal rappresentante dell'Anci Molise. (ANSA).