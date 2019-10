Studenti Isernia costituiscono Comitato

(ANSA) - ISERNIA, 14 OTT - Si chiama Giove, ovvero 'Giovane Isernia onda verde', il comitato costituito dagli studenti in seguito alla Giornata mondiale per il clima, il 27 settembre.

"Abbiamo il dovere morale - si legge in una nota del Comitato Giove - di sensibilizzare l'intera popolazione sulla nobilissima lotta all'inquinamento ambientale. Da oggi verranno prese iniziative nelle varie comunità scolastiche superiori e saranno presentate varie proposte al primo cittadino di Isernia".