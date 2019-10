Termoli-Lesina, deciderà consiglio

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 OTT - "Il raddoppio ferroviario Termoli-Lesina è una linea di alta capacità e, a pieno regime, prevede il passaggio di circa 144 treni al giorno.

Uno ogni 10 minuti. Del progetto di Rfi ne parlerò con la maggioranza e non escludo di convocare un consiglio comunale straordinario". Così il sindaco di Termoli Francesco Roberti, oggi, nel corso di una lunga conferenza stampa in Comune in cui, carte alla mano, ha mostrato il tracciato definitivo progettato dalle Ferrovie ed annunciato una riunione in Municipio a Termoli degli ingegneri di Rfi per il prossimo giovedì. Roberti ha, inoltre, "alzato i veli" sulle richieste avanzate ad Rfi dall'ex amministrazione Sbrocca come compensazione, mai ammesse dallo stesso ex primo cittadino, oggi consigliere di minoranza. "I pannelli antirumore lungo il tracciato di Termoli su cui c'è una mobilitazione contro, erano stati chiesti dalla scorsa amministrazione comunale nonostante non sia mai stato ammesso".