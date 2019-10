A Termoli campagna "Io non Rischio"

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 OTT - Approda in Molise la campagna del Dipartimento di Protezione civile "Io Non Rischio".

Nelle piazze di Termoli e Trivento (Campobasso), da questa mattina sono presenti i volontari dell'associazione "Sae 112" per illustrare ai cittadini cosa fare in caso di alluvione. "A Termoli trattiamo il rischio alluvione - spiega Carmela Cilli del Sae 112 -. In molti ci stanno chiedendo informazioni. Saremo in Piazza anche per la giornata di domani per diffondere la cultura della prevenzione". (ANSA).