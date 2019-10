Il tartufo di S.Pietro Avellana a Eataly

(ANSA) - SAN PIETRO AVELLANA (ISERNIA), 9 OTT - Il tartufo bianco di San Pietro Avellana, comune dell'Alto Molise, sarà tra i protagonisti, il 12 e 13 ottobre, dell'evento 'L'Italia del Tartufo', organizzato con l'Associazione nazionale Città del Tartufo, di cui San Pietro Avellana fa parte, a 'FICO Eataly World' a Bologna, il parco del cibo più grande del mondo. Un fine settimana tra eventi, mostra mercato, degustazioni ed esperienze dedicate ai tartufi, con la partecipazione di una ventina di città del tartufo, per dare il via alla stagione nazionale della raccolta. "Torniamo a FICO Eataly World - spiega il sindaco Antonio Lombardi, vicepresidente dell'Associazione nazionale Città del Tartufo - per celebrare il meglio del tartufo italiano e far conoscere una delle risorse più importanti della terra molisana, da cui proviene circa il 35-40% del tartufo bianco che si consuma nella nostra penisola.

Continuiamo a lavorare affinché il tartufo di San Pietro Avellana e del Molise venga conosciuto, tutelato e valorizzato".