Storico molisano per Premio Pavone

(ANSA) - Campobasso, 4 OTT - C'è anche il ricercatore molisano dell'Unimol Fabrizio Nocera tra i protagonisti dei Cantieri 'Resistenza Storia d'Italia' dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri che si terranno a Milano l'11 e il 12 ottobre prossimi. Nel corso dei Cantieri verranno presentate alcune ricerche in corso sulla storia della Resistenza. Soprattutto, verrà conferito nell'occasione il Premio "Claudio Pavone" per ricerche inedite sulla Resistenza.

Nocera esporrà il suo lavoro 'Bande Partigiane tra Abruzzo e Molise lungo la Linea Gustav' e si tratta di uno dei 10 lavori selezionati in tutta Italia tra gli studi storiografici pervenuti. Si tratta dello studio del fondo Ricompart Abruzzo, presente presso l'Archivio Centrale dello Stato dove è presente tutta la documentazione, desecretata solo nel 2012, relativa sia ai partigiani, che alle bande operanti in Italia del 1943-1945.

Nocera ha realizzato e digitalizzato un database di oltre 10 mila tra partigiani e patrioti.