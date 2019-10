Rally Molise, presentata 24/a edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 OTT - Presentata oggi nella sede dell'Aci di Campobasso la 24esima edizione del 'Rally del Molise-Coppa Aci Sport settima zona', valida per il 'Trofeo Giuseppe Matteo' in programma il 5 e 6 ottobre. Ad introdurre i lavori, il direttore Aci Molise Giovanni Caturano che ha ringraziato tutte le istituzioni e i numerosi sponsor: la Regione Molise, che cofinanzia la manifestazione attraverso il Patto per lo sviluppo, le Province di Campobasso e Isernia, i Comuni attraversati dal Rally e dalle prove speciali, con particolare riguardo al Comune di Campobasso che, "con nuovo entusiasmo - le sue parole - ha aderito alle proposte dell'Aci". Caturano ha anche evidenziato l'attenzione che l'Aci Molise ha voluto porre al sociale. "Il Rally quest'anno - ha spiegato - vede infatti la presenza dell'Unimol, dei Ricercatori dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism). Per quest'ultima - ha aggiunto - l'Aci Molise si è reso disponibile e protagonista di una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca con un apposito gazebo in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso".