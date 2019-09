Chiusura senologia,sit-in Comune Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 28 SET - Ingresso del Comune di Isernia sbarrato, lunedì prossimo 30 settembre, e sit-in di protesta del sindaco Giacomo d'Apollonio e degli amministratori in difesa del servizio di senologia dell'ospedale 'Veneziale', bloccato da un provvedimento dell'Asrem. "La manifestazione non ha colore politico - si precisa in una nota del Comune - e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare". L'iniziativa, proposta dal sindaco, vuole "richiamare l'attenzione dei vertici Asrem sulla situazione di criticità in cui versa il 'Veneziale', aggravata dal drastico taglio subito dal servizio di senologia.

Essa è in coerenza con quanto deciso dall'intero Consiglio comunale per la difesa dell'ospedale di Isernia e dei livelli delle prestazioni sanitarie erogate". L'inizio del sit-in è alle 9.30. (ANSA).