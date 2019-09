Tumori: Ricci, Piana Venafro non è 'Terra dei fuochi'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 SET - "La Piana di Venafro non è la 'Terra dei fuochi', ma presenta criticità dal punto di vista della salute e ambientale che suscitano perplessità e preoccupazioni forti da parte della popolazione". Così il sindaco di Venafro e presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, nel corso della conferenza stampa per la firma della convenzione per la realizzazione di uno studio epidemiologico ambientale nell'area.

"La novità - ha aggiunto - è che adesso con questo atto le istituzioni cercano di dare una risposta dal punto di vista scientifico. È una giornata di responsabilità istituzionale - ha osservato - in cui Regione, Asrem e Comuni intendono mettere un punto sul tema che ha creato allarme tra i residenti".

Occorreranno circa due anni per i risultati scientifici dello studio, "certamente questo non sarà la panacea e la soluzione di tutti i problemi, ma potrà dare risposte dalle quali poi decidere cosa fare. Nel contempo dovremo continuare a lavorare su questi temi". (ANSA).