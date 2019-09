Gasolio ad accisa agevolata per aziende

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 SET - Le aziende agricole molisane potranno beneficiare di un'assegnazione integrativa di carburante agricolo ad accisa agevolata. "Un aiuto concreto - commenta l'assessore all'Agricoltura, Nicola Cavaliere - che asseconda in maniera efficace le reali esigenze di tanti addetti a lavori. Dopo quasi quattro mesi di caldo anomalo, con le evidente conseguenze per i terreni - prosegue - è assolutamente necessaria una migliore preparazione del letto di semina ed un maggiore utilizzo di mezzi e carburanti. Tale agevolazione aggiuntiva consente quindi ai nostri agricoltori di guardare con più fiducia al futuro.

Sappiamo che le criticità da affrontare sono ancora tante - conclude - ma la Regione non farà mai mancare il suo apporto e la sua vicinanza a chi non senza sacrifici produce e lavora duro per il bene dell'intero settore". Gli interessati possono rivolgersi, dal 30 settembre al 15 novembre, presso gli uffici e gli sportelli Uma regionali.