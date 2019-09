Migliaia a 'Eventi in città' Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 SET - In migliaia ieri sera a Campobasso per la prima delle tre serate di 'Street Food Village', evento che rientra nel cartellone delle manifestazioni 'Eventi in città, contaminazioni culturali tra luoghi e generi' predisposto dal Comune. Successo di pubblico anche per 'Moda balli e sapori del borgo' in Piazza San Leonardo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Roberto Gravina, e dall'assessore alla Cultura, Paola Felice. "Ad un mese dall'inizio del calendario di 'Eventi in città' - spiegano in una nota - le indicazioni che stanno continuando ad arrivare in merito alla riuscita dei singoli eventi ed all'organicità della proposta culturale, artistica e sociale che sta offrendo ai campobassani serate di cinema, musica, teatro, enogastronomia, sono decisamente positive e indicative per ciò che bisognerà continuare a progettare in futuro in tal senso". (ANSA).