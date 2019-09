Gam,sindacati a ministri 'urge incontro'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 SET - I segretari nazionali di categoria della Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno chiesto un incontro urgente ai ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo, al fine di affrontare la vertenza relativa ai lavoratori della ex azienda avicola Gam di Bojano (Campobasso). "La convocazione - si legge in una nota congiunta - si rende necessaria per fare il punto sia sull'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto per il rilancio della filiera avicola molisana, in particolare per l'attività del macello, sia per tutelare i lavoratori interessati, considerando che il prossimo 4 novembre scadranno gli ammortizzatori sociali". (ANSA).