Lumino acceso su Viadotto Sente

(ANSA) - ISERNIA, 17 set - Un lumino sarà acceso, domani alle 10,00, sul viadotto 'Sente' per ricordare che è trascorso un anno (18 settembre 2018) dalla chiusura dell'infrastruttura viaria, che collega l'Alto Molise all'Abruzzo, in seguito alle verifiche post sisma (agosto 2018) con epicentro a Montecilfone (Campobasso). L'idea è stata del direttore dell'Eco on line, Maurizio d'Ottavio, e del collega giornalista Francesco Bottone.

L'accensione del lumino avrà il valore di "una denuncia dei gravi ritardi per la messa in sicurezza del viadotto, la cui chiusura crea forti disagi ai pendolari studenti e lavoratori del Molise e dell'Abruzzo". "La classe politica molisana e abruzzese - ricorda D'Ottavio - ha giurato e spergiurato di impegnarsi concretamente per la partenza delle nuove opere, tuttavia, ad oggi, certifichiamo il nulla assoluto. Situazione quest'ultima che ha creato e sta creando un danno economico incalcolabile ad un tessuto sociale già di per sé logoro e provato e alle prese con seri problemi di sopravvivenza".