Guardialfiera,4 incendi in una settimana

(ANSA) - GUARDIALFIERA (CAMPOBASSO), 17 SET - Quattro incendi in una settimana nella pineta di Guardialfiera. L'ultimo, ieri sera, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano (Campobasso). Per il sindaco Vincenzo Tozzi non si tratterebbe di roghi spontanei. "Non è possibile che sempre nello stesso posto e nei dintorni divampino incendi".

La scorsa settimana i primi focolai che hanno bruciato una staccionata in legno posta a delimitare l'area verde, oltre a una fetta del bosco mediterraneo. Il tempestivo intervento dei pompieri insieme agli operatori del Comune ha scongiurato il propagarsi delle fiamme al sottobosco. Nei giorni successivi altri due roghi e, ieri sera, intorno alle 20, il quarto episodio che non ha prodotto gravi danni alla macchia mediterranea vicino al bivio per Guardialfiera. "Il primo incendio è stato il più grave - spiega il primo cittadino Tozzi - con i danni maggiori". (ANSA).