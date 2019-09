Scuola al via, meno studenti in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 SET - Al via oggi in Molise il nuovo anno scolastico. La scuola molisana, però, fa registrare un dato allarmante relativo alla spopolamento. I numeri forniti dalla segreteria regionale della Flc-Cgil, resi noti dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) nel corso di un incontro, confermano il trend negativo. Quest'anno si perderanno altri 908 alunni, 787 in provincia di Campobasso e 121 in provincia di Isernia, e ciò porterà la popolazione scolastica regionale a 37.109 studenti. "Si tratta - fa sapere il sindacato di categoria - della percentuale di decremento annuale più alta d'Italia (-2,38%), a fronte di una percentuale media nazionale che si attesta intorno all'1%. Se pensiamo che nel 2006 in Molise c'erano 47.335 alunni - osserva - ci rendiamo conto delle dimensioni di questo fenomeno, sul quale la politica regionale dovrebbe interrogarsi". (ANSA).