Da sindaco borracce alluminio a studenti

(ANSA) - BONEFRO (CAMPOBASSO), 16 SET - Una borraccia di alluminio per sostituire quelle di plastica. Sta ricevendo numerosi consensi l'iniziativa del sindaco di Bonefro, comune in provincia di Campobasso, Nicola Giovanni Montagano in occasione dell'avvio, oggi, del nuovo anno scolastico. Un regalo che nei prossimi giorni verrà consegnato agli alunni delle scuole materne, elementari e medie del paese. "In questo modo - si legge sulla pagina Facebook del comune molisano di 2.200 abitanti - eviteranno di utilizzare le bottiglie di plastica monouso per l'acqua, riducendo la produzione di rifiuti di plastica, fonte di inquinamento sempre più preoccupante in tutto il mondo". L'acquisto delle borracce è finanziato attraverso i fondi dell'indennità di carica del sindaco. (ANSA).