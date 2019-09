Lega, a Milano 10 governatori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 SET - Sono 500 gli amministratori locali che si sono accreditati all'incontro della Lega 'L'Italia vera batte l'Italia delle poltrone' con Matteo Salvini all'hotel Leonardo Da Vinci a Milano. Cinquecento "perché - ha spiegato il responsabile enti locali del Carroccio Stefano Locatelli - abbiamo dovuto chiudere gli accrediti dato che non c'era più spazio". Alla manifestazione sono previsti tutti i governatori del centrodestra, tra i quali Marco Marsilio (Abruzzo) e Donato Toma (Molise). "Come dice il titolo è l'Italia vera che batte l'Italia delle poltrone - ha aggiunto Locatelli - questa è gente che si confronta con i territori e non ha paura del voto".